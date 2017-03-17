Haftanın futbolcusu ödülüne aday
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından, haftanın futbolcusu adayları arasında Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma da yer aldı.
Oylamada, Quaresma'nın rakipleri arasında Manchester United'ın İspanyol oyuncusu Juan Mata, Ajax'ın Danimarkalı forveti Kasper Dolberg ve Roma'nın İtalyan orta saha oyuncusu Daniele De Rossi yer alıyor.
Babel'e büyük onur
Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Olympiakos ağlarını 2 kez sarsan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'den övgüyle bahsedildi.
"Kahraman Ryan Babel" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun 2010 yılının ağustos ayından itibaren ilk kez Avrupa arenasında gol atarak haftanın istatistiğine imza attığı belirtildi.
Babel'in kartal pençesi şeklindeki gol sevinci de, UEFA'nın internet sitesinde kapak oldu.
Haftanın 11'inde iki Beşiktaşlı
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belirlendi. Kadroya İngiliz devi Manchester United'dan 3, Alman ekibi Schalke'den ise 2 oyuncu dahil edilirken Beşiktaşlı Ryan Babel ve Ricardo Quaresma da ilk 11'de kendilerine yer buldular.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:16
- Yasin zirvesi
Toplam 4
Yorum
...... İLERİ ÇIKIP SAVUNMASI OLMAYAN BİR FUTBOLCU. SADECE HÜCUMLA OLMUYOR BU İŞ.İSTEDİĞİ PARAYI GETİRSİN VE GİTSİN. YERİNEDE HEM SAVUNMACI HEM HÜCU
- İşte Ersun Yanal'ın G.Saray karnesi
Toplam 2
Yorum
ERDO61 YENİLE YENİLE YENMEYİ ÖĞRENEN BİR TS VAR. AMA YARIN İŞİMİZ ÇOK ZOR. BİLENMİŞ BİR GS İLE OYNAYACAKLAR. BECERİLERİ DE TS DEN ÜST SEVİYEDE..
- Sağ beke Ahmet Oğuz
Toplam 14
Yorum
....... BU TUDOR UN KARARI DEĞİL. İKİ MAÇTA MI TANIDI AHMET OĞUZ U TUDOR. İNŞALLAH BEĞENDİKLERİ GİBİ ÇIKAR VE GS YA ÇOOK FAYDALI OLUR.
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