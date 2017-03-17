Haftanın futbolcusu ödülüne aday

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Beşiktaş'ın konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdığı maçta, 1 asiste imza atan Quaresma, haftanın en iyi futbolcusu adayları arasında gösterildi.

Oylamada, Quaresma'nın rakipleri arasında Manchester United'ın İspanyol oyuncusu Juan Mata, Ajax'ın Danimarkalı forveti Kasper Dolberg ve Roma'nın İtalyan orta saha oyuncusu Daniele De Rossi yer alıyor.

Babel'e büyük onur

Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Olympiakos ağlarını 2 kez sarsan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'den övgüyle bahsedildi.

"Kahraman Ryan Babel" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun 2010 yılının ağustos ayından itibaren ilk kez Avrupa arenasında gol atarak haftanın istatistiğine imza attığı belirtildi.

Babel'in kartal pençesi şeklindeki gol sevinci de, UEFA'nın internet sitesinde kapak oldu.



Haftanın 11'inde iki Beşiktaşlı



UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belirlendi. Kadroya İngiliz devi Manchester United'dan 3, Alman ekibi Schalke'den ise 2 oyuncu dahil edilirken Beşiktaşlı Ryan Babel ve Ricardo Quaresma da ilk 11'de kendilerine yer buldular.



