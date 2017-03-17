Fransızlardan eşleşme yorumu
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmalarında Beşiktaş ile eşleşen Lyon için ünlü spor gazetesi l'Equipe "Bundan daha kötüsü çok zor yapılırdı" dedi.
Beşiktaş ile Lyon'un ilk kez bir Avrupa Kupası maçında karşılaşacaklarını yazan L'Equipe Gazetesi internet sitesi 2009 yazında Lyon ile Beşiktaş'ın bir dostluk maçı yaptıklarını ve mücadelenin 1-1 bittiğini hatırlattı.
TRABZONSPOR VE DENİZLİSPOR, LYON'U ELEMİŞTİ
Olympique Lyon'un daha önce iki Türk takımı tarafından Avrupa Kupası'nda yarışın dışına itildiğini aktaran Equipe, Trabzonspor ve Denizlispor'un Lyon'u elediğini paylaştı.
FENERBAHÇE'Yİ RAHAT GEÇTİLER
Fenerbahçe ile ise Şampiyonlar Ligi grup maçlarında 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında karşılaşıldığını da aktaran Fransız Medyası o maçlarda "Fenerbahçe'ye Lyon kanunlarının" uygulandığını yazdı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:29
- G.Saray'da 3 oyuncu Trabzon kadrosuna alınmadı
Toplam 5
Yorum
....... DEFANS YAPARSA RİEKERİNK TEN FARKI KALMAZ. GS HER ZAMAN HÜCUM FUTBOLU OYNARDI, OYNAMALI. ARADIĞIMIZ ZATEN BU. BU GS YI ARAYORUZ BİZ.
- Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik
Toplam 12
Yorum
44istanbul Saygili rekabet olunca, futbol ne güzel oluyor!
- Quaresma ve Babel en iyi 11'de
Toplam 3
Yorum
Kartalllll Hani o çok korkulan Lyondan kimse yokmu?
Fransızlardan eşleşme yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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