 Fikret Orman’dan teşekkür – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    ’dan teşekkür

    Fikret Orman’dan teşekkür
    Başkanı , maç sonrası yaptığı açıklamada takımı kutladı. Orman, "Başta Şenol Güneş olmak üzere tüm oyuncularımızı kutluyorum. Allah bir sonraki turu da nasip eder inşallah" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:56
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