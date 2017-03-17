"Erken final tadında ama turu geçeceğiz"
Beşiktaşlı Yöneticiler Lyon eşleşmesini değerlendirdi.
Vodaone Arena'da büyük bir merak ve heyecanla kura çekimini takip eden Beşiktaşlı Yöneticiler Hakan Özköse, Hüseyin Mican, Metin Albayrak ve Ahmet Nur Çebi; UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde rakip olan Fransa'nın Olympique Lyon takımı ile olan eşleşmeyi "Erken final" olarak nitelediler.
Siyah-Beyazlı kurmaylar, hedeflerinin Stockholm'e kadar gitmek olduğunu belirterek, hiç bir rakipten çekinmediklerini, Lyon'dan korkmadıklarını ve turu geçeceklerine inandıklarını da söylediler.
Siyah-Beyazlı kurmaylar, hedeflerinin Stockholm'e kadar gitmek olduğunu belirterek, hiç bir rakipten çekinmediklerini, Lyon'dan korkmadıklarını ve turu geçeceklerine inandıklarını da söylediler.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Asistanların kralı Talisca
Toplam 3
Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
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