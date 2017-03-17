 "Erken final tadında ama turu geçeceğiz" – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    "Erken final tadında ama turu geçeceğiz"

    "Erken final tadında ama turu geçeceğiz"

    Beşiktaşlı Yöneticiler Lyon eşleşmesini değerlendirdi.

    Vodaone Arena'da büyük bir merak ve heyecanla kura çekimini takip eden Beşiktaşlı Yöneticiler Hakan Özköse, Hüseyin Mican, Metin Albayrak ve Ahmet Nur Çebi; UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde rakip olan Fransa'nın Olympique Lyon takımı ile olan eşleşmeyi "Erken final" olarak nitelediler.

    Siyah-Beyazlı kurmaylar, hedeflerinin Stockholm'e kadar gitmek olduğunu belirterek, hiç bir rakipten çekinmediklerini, Lyon'dan korkmadıklarını ve turu geçeceklerine inandıklarını da söylediler.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:45
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