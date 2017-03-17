 Dostluk yemeği – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Dostluk yemeği

    Dostluk yemeği

    , maç öncesi ve heyetlerine dostluk yemeği verdi.

    Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Erdal Torunoğulları ve Genel Koordinatörümüz Levent Çifter, Vodafone Arena'daki restoranda Delegesi Karl Eriksen ile Başkan Yardımcıları Savvas Theodoridis, Georgios Pavlou ve Dimitris Agrafiotis'i dostluk yemeğinde ağırladılar. Ahmet Çebi, yemek sonrasında UEFA Delegesi Karl Espen Eriksen ve Olympiakos heyetine plaket verdi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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