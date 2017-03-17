 Denize döktük! – Fotomaç – 17 Mart 2017
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HEPSİ
    17 Mart 2017, Cuma
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    Denize döktük!

    Denize döktük!

    , Yunan takımı karşısında 10 kişiyle destan yazdı. Kartal, tarihi maçta Olympiakos’u 4-1 yenerek ’nde çeyrek finale yükseldi.

    durmuyor... Kara Kartal tutulmuyor... Siyah-beyazlılar sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da emin adımlarla zirveye uçuyor... Son 16 rövanş maçında ile karşı karşıya gelen temsilcimiz; Yunan ekibini adeta yerle bir etti ve adını çeyrek finale yazdırdı: 4-1. Deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibini darmadağın etti, üstelik bunu 39'da Aboubakar'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişiyle yaptı, bir kez daha tarih yazdı!..

    TÜRKİYE COŞTU!
    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vincent Aboubakar, 22 ve 75. dakikalarda Ryan Babel, 84. dakikada Cenk Tosun attı. Olympiakos'un tek golü 31. dakikada Tarik Elyounoussi'den geldi. Beşiktaş bu sonuçla üçüncü kez çeyrek finale yükselmeyi başarırken: siyah-beyazlı taraftarlar zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:05
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