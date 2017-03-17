Denize döktük!
Beşiktaş, Yunan takımı Olympiakos karşısında 10 kişiyle destan yazdı. Kartal, tarihi maçta Olympiakos’u 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.
TÜRKİYE COŞTU!
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vincent Aboubakar, 22 ve 75. dakikalarda Ryan Babel, 84. dakikada Cenk Tosun attı. Olympiakos'un tek golü 31. dakikada Tarik Elyounoussi'den geldi. Beşiktaş bu sonuçla üçüncü kez çeyrek finale yükselmeyi başarırken: siyah-beyazlı taraftarlar zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:05
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
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