 Demba ve Tolgay tribünde – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Demba ve Tolgay tribünde

    Demba ve Tolgay tribünde
    Devre arasında Kartal'a geri dönen ancak tedavi süreci nedeniyle henüz forma giymeyen Demba Ba da tribünde yerini aldı. Senegalli forvet, mücadeleyi cezalı olan Tolgay ile birlikte izledi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:31
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