Coşturan kafa, çıldırtan kafa!

Son haftalarda attığı gollerle Kartal'ı uçuran, dün akşam büyük hayal kırıklığı yaşattı. 10. dakikada attığı kafa golüyle tribünleri coşturan Kamerunlu oyuncu, 39'da ise öyle bir acemilik yaptı ki, siyah-beyazlıları zor durumda bıraktı. Orta alanda kendisini kışkırtan Olympiakoslu'ya kafa atan yıldız futbolcu, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın orta hakemi Michael Oliver,ile rakibi arasında itişmeleri görmezken, yardımcısının uyarısının ardından kartını kullandı. Bu dakikadan sonra Beşiktaş'ın rakibine 1 kişi eksik oynamasına sebep olan, devre arasında soyunma odasında tüm takım arkadaşlarından özür diledi.Aboubakar, Beşiktaş formasıylaAvrupa'daikinci kırmızıkartınıgördü. Kamerunlu,siyahbeyazlıların'ndeD.Kiev'e 6-0yenildiğimaçta itirazdanikinci sarıyıgörmüşve oyundanatılmıştı.Kartal'ın file bekçisi Fabri, maçın ardından Aboubakar için kısa ve net konuştu: Tüm takım elinden geleni fazlasıyla yaptı. Aboubakar da hata yaptığını biliyor."