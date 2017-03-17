 Coşturan kafa, çıldırtan kafa! – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Coşturan kafa, çıldırtan kafa!

    Coşturan kafa, çıldırtan kafa!

    10. dakikada attığı kafa golüyle Vodafone Arena’yı yıktı. Ancak Kamerunlu 39’da ise öyle bir acemilik yaptı ki, bu kez rakibine kafa attı, kırmızıyla oyundan atıldı.

    Son haftalarda attığı gollerle Kartal'ı uçuran Vincent Aboubakar, dün akşam büyük hayal kırıklığı yaşattı. 10. dakikada attığı kafa golüyle tribünleri coşturan Kamerunlu oyuncu, 39'da ise öyle bir acemilik yaptı ki, siyah-beyazlıları zor durumda bıraktı. Orta alanda kendisini kışkırtan Olympiakoslu Manuel de Costa'ya kafa atan yıldız futbolcu, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



    YARDIMCISI UYARDI
    Karşılaşmanın orta hakemi Michael Oliver, Aboubakar ile rakibi arasında itişmeleri görmezken, yardımcısının uyarısının ardından kartını kullandı. Bu dakikadan sonra Beşiktaş'ın rakibine 1 kişi eksik oynamasına sebep olan Vincent Aboubakar, devre arasında soyunma odasında tüm takım arkadaşlarından özür diledi.



    YİNE ABOUBAKAR!
    Aboubakar, Beşiktaş formasıyla Avrupa'da ikinci kırmızı kartını gördü. Kamerunlu, siyahbeyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde D.Kiev'e 6-0 yenildiği maçta itirazdan ikinci sarıyı görmüş ve oyundan atılmıştı.
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    'HATASINI BİLİYOR'
    Kartal'ın file bekçisi Fabri, maçın ardından Aboubakar için kısa ve net konuştu: Tüm takım elinden geleni fazlasıyla yaptı. Aboubakar da hata yaptığını biliyor."
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:08
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