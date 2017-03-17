Coşturan kafa, çıldırtan kafa!
Vincent Aboubakar 10. dakikada attığı kafa golüyle Vodafone Arena’yı yıktı. Ancak Kamerunlu 39’da ise öyle bir acemilik yaptı ki, bu kez rakibine kafa attı, kırmızıyla oyundan atıldı.
YARDIMCISI UYARDI
Karşılaşmanın orta hakemi Michael Oliver, Aboubakar ile rakibi arasında itişmeleri görmezken, yardımcısının uyarısının ardından kartını kullandı. Bu dakikadan sonra Beşiktaş'ın rakibine 1 kişi eksik oynamasına sebep olan Vincent Aboubakar, devre arasında soyunma odasında tüm takım arkadaşlarından özür diledi.
YİNE ABOUBAKAR!
Aboubakar, Beşiktaş formasıyla Avrupa'da ikinci kırmızı kartını gördü. Kamerunlu, siyahbeyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde D.Kiev'e 6-0 yenildiği maçta itirazdan ikinci sarıyı görmüş ve oyundan atılmıştı. 'HATASINI BİLİYOR'
Kartal'ın file bekçisi Fabri, maçın ardından Aboubakar için kısa ve net konuştu: Tüm takım elinden geleni fazlasıyla yaptı. Aboubakar da hata yaptığını biliyor."
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:08
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
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