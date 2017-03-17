 Caner çıldırdı – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Caner çıldırdı

    Caner çıldırdı
    Sakatlığını yeni atlatan , kadroda yer almazken, müthiş maçta tribündeki yerini aldı. Sanatçı eşi Şükran Ovalı ve Beşiktaşlılığıyla bilinen oyuncu yönetmen Yılmaz Erdoğan'la karşılaşmayı takip eden milli yıldız, 2-1 devam eden maç sırasında tedirginliğinden yerinde duramadı. Ancak Babel ve Cenk'in golleriyle gelen tur sonrası adeta çıldırdı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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