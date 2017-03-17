Bu zafer Türkiye için!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere herkesin arayıp tebrik ettiğini belirten Güneş, “Türkiye’nin maçıydı. Beşiktaş olarak yarışıyoruz ama hepsi adına yarışıyoruz” dedi.
BİR KİŞİYLE TAŞINMAZ
"UEFA Avrupa Ligi'nde tek Türk takımı olmak, ülke puanına katkı yapmak... Fatih hocaya da onu söyledim, gelecek adına hepimizin çalışması gereken yerde, daha çok dayanışma olması gereken yerde maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Fatih Terim de sıkıntı yaşadı. Bu başarıları herkesle yaşayıp daha sağlıklı ortamda kullanılmasından yanayım. Bunu bir kişiyle taşıyamayız, hep birlikte olmalıyız." Güneş, maçın ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin arayarak kendilerini tebrik ettiğini söyledi. Fatih Terim'in de aradığını vurgulayan Güneş, "Türkiye'nin maçıydı. Beşiktaş olarak yarışıyoruz ama hepsi adına yarışıyoruz." ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, Aboubakar'ın kartı için de "Tahrik varsa tuzağa düşüyor. Hatalıdır" yorumunu yaptı.
EVİNDE HİÇ KAYBETMEDİ
Beşiktaş, Şenol Güneş ile evinde oynadığı maçlarda Avrupalı rakiplerine yenilmedi. Grupta oynadığı 3 iç saha maçında berabere kalan Kartal, ikinci turda Hapoel Beer-Sheva ve üçüncü turda da Olympiakos'u yendi. Evindeki tüm maçlarda gol attı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:49
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
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