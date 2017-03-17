 Bu zafer Türkiye için! – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Bu zafer Türkiye için!

    Bu zafer Türkiye için!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere herkesin arayıp tebrik ettiğini belirten Güneş, “Türkiye’nin maçıydı. olarak yarışıyoruz ama hepsi adına yarışıyoruz” dedi.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, değişik ve ilginç bir maç oynadıklarını belirterek, hedefleri konusunda ilginç bir yorumda bulundu: "Lig şampiyonluğunu bana verirseniz hemen alırım. UEFA şampiyonu olursak o zaman lig şampiyonluğunu istemem. Orada da kazanıyoruz..." Üstlerindeki sorumluluğun zaman zaman kendilerine de ağırlık verdiğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

    BİR KİŞİYLE TAŞINMAZ
    "'nde tek Türk takımı olmak, ülke puanına katkı yapmak... Fatih hocaya da onu söyledim, gelecek adına hepimizin çalışması gereken yerde, daha çok dayanışma olması gereken yerde maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Fatih Terim de sıkıntı yaşadı. Bu başarıları herkesle yaşayıp daha sağlıklı ortamda kullanılmasından yanayım. Bunu bir kişiyle taşıyamayız, hep birlikte olmalıyız." Güneş, maçın ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin arayarak kendilerini tebrik ettiğini söyledi. Fatih Terim'in de aradığını vurgulayan Güneş, "Türkiye'nin maçıydı. Beşiktaş olarak yarışıyoruz ama hepsi adına yarışıyoruz." ifadelerini kullandı. , Aboubakar'ın kartı için de "Tahrik varsa tuzağa düşüyor. Hatalıdır" yorumunu yaptı.

    EVİNDE HİÇ KAYBETMEDİ
    Beşiktaş, Şenol Güneş ile evinde oynadığı maçlarda Avrupalı rakiplerine yenilmedi. Grupta oynadığı 3 iç saha maçında berabere kalan Kartal, ikinci turda Hapoel Beer-Sheva ve üçüncü turda da Olympiakos'u yendi. Evindeki tüm maçlarda gol attı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:49
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