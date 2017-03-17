Beşiktaşlı yöneticiler eşleşmeyi değerlendirdi
Beşiktaşlı Yöneticiler Lyon eşleşmesini değerlendirdi.
Vodaone Arena'da büyük bir merak ve heyecanla kura çekimini takip eden Beşiktaşlı Yöneticiler Hakan Özköse, Hüseyin Mican, Metin Albayrak ve Ahmet Nur Çebi; UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde rakip olan Fransa'nın Olympique Lyon takımı ile olan eşleşmeyi "Erken final" olarak nitelediler.
Siyah-Beyazlı kurmaylar, hedeflerinin Stockholm'e kadar gitmek olduğunu belirterek, hiç bir rakipten çekinmediklerini, Lyon'dan korkmadıklarını ve turu geçeceklerine inandıklarını da söylediler.
Siyah-Beyazlı kurmaylar, hedeflerinin Stockholm'e kadar gitmek olduğunu belirterek, hiç bir rakipten çekinmediklerini, Lyon'dan korkmadıklarını ve turu geçeceklerine inandıklarını da söylediler.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
....... DEFANS YAPARSA RİEKERİNK TEN FARKI KALMAZ. GS HER ZAMAN HÜCUM FUTBOLU OYNARDI, OYNAMALI. ARADIĞIMIZ ZATEN BU. BU GS YI ARAYORUZ BİZ.
- Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik
Toplam 12
Yorum
44istanbul Saygili rekabet olunca, futbol ne güzel oluyor!
- Quaresma ve Babel en iyi 11'de
Toplam 3
Yorum
Kartalllll Hani o çok korkulan Lyondan kimse yokmu?
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