Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Siyah-beyazlıların, bu sezon UEFA'dan elde edeceği gelir 35 milyon avroyu geçecek. Beşiktaş'ın bu sezon yayın geliri hariç, UEFA'dan almaya hak kazandığı para 17 milyon 750 bin avro oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, kasasını doldurmaya devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında 3. olarak veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlılar, bu kupada son 8 takım arasına kaldı ve 1 milyon avroyu daha kasasına koydu. Böylece Beşiktaş'ın bu sezon UEFA'dan elde edeceği gelir 35 milyon avroyu geçecek.
Beşiktaş'ın bu sezon yayın geliri hariç, UEFA'dan almaya hak kazandığı para 17 milyon 750 bin avro oldu.
Şampiyonlar Ligi'nden katılım payı olarak 12 milyon avro kazanan siyah-beyazlılar, 1 galibiyet (1,5 milyon avro) ve 4 beraberlik (2 milyon avro) ile 15,5 milyon avro gelir elde etti.
Avrupa Ligi son 32 turuna katıldığı için 500 bin avro alan siyah-beyazlılar, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı eleyerek 750 bin avronun daha sahibi oldu. Beşiktaş, Olympiakos'u da saf dışı bırakıp çeyrek finale yükselerek kasasına 1 milyon avro daha koydu. Böylelikle Avrupa Ligi'nden elde edilen gelir de 2 milyon 250 bin avroya yükseldi.
Yayın geliri
Siyah-beyazlıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 507 milyon avroya çıkan yayın geliri havuzundan alacağı pay ise henüz netleşmedi.
2015-2016 sezonunda Galatasaray, 482,8 milyon avroluk yayın hakkı geliri pastasından 17,881 milyon avro almıştı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:25
- Aboubakar özür diledi
Toplam 1
Yorum
Ertan Bu yapılan hareket özür dilemekle geçiştirilemez, bunun muhakkak bir cezai yönü olmalıdır. Futbolculara prim verildiği gibi cezada verilecek
- Bu zafer Türkiye için!
Toplam 7
Yorum
Ertan Böyle ortamlarda maç gününü dahi ayarlamıyorlar, gerekirse maçını bile ileri bir tarihe bıracak. AMA NEREDE. Bu işler Avrupada böylemi?
- Bu zafer Türkiye için!
Toplam 7
Yorum
Ertan Tabiiki bu zafer TÜRKİYE İÇİN. Ama gelin görünki, Ülkemizi tek başına sırtlayan Beşiktaşımıza Federasyonun yaklaşımı hiçte olumlu değil.
Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.