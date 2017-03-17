Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, kasasını doldurmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında 3. olarak veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlılar, bu kupada son 8 takım arasına kaldı ve 1 milyon avroyu daha kasasına koydu. Böylece Beşiktaş'ın bu sezon UEFA'dan elde edeceği gelir 35 milyon avroyu geçecek.

Beşiktaş'ın bu sezon yayın geliri hariç, UEFA'dan almaya hak kazandığı para 17 milyon 750 bin avro oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden katılım payı olarak 12 milyon avro kazanan siyah-beyazlılar, 1 galibiyet (1,5 milyon avro) ve 4 beraberlik (2 milyon avro) ile 15,5 milyon avro gelir elde etti.

Avrupa Ligi son 32 turuna katıldığı için 500 bin avro alan siyah-beyazlılar, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı eleyerek 750 bin avronun daha sahibi oldu. Beşiktaş, Olympiakos'u da saf dışı bırakıp çeyrek finale yükselerek kasasına 1 milyon avro daha koydu. Böylelikle Avrupa Ligi'nden elde edilen gelir de 2 milyon 250 bin avroya yükseldi.

Yayın geliri

Siyah-beyazlıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 507 milyon avroya çıkan yayın geliri havuzundan alacağı pay ise henüz netleşmedi.

2015-2016 sezonunda Galatasaray, 482,8 milyon avroluk yayın hakkı geliri pastasından 17,881 milyon avro almıştı.