Beşiktaş’ın Fransızlara şansı tutmuyor
Beşiktaş, Fransız takımları ile 2 kez resmi, 4 kez de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez mağlup dolu. 3 maçta ise eşitlik bozulmadı.
Beşiktaş, Paris Saint Germain ile 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele etti. Siyah-beyazlılar; İstanbul'da rakibine 3-1 mağlup ederken, deplasmanda 2-1 kaybetti. 2006-2007 sezonunda Jean Tigana yönetimindeki siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Nancy'e 1-0 mağlup oldu. Aynı dönemde Le Mans ile de bir hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı.
Beşiktaş, çeyrek finaldeki rakibi Lyon ile daha önce 2009-2010 sezonunda hazırlık karşılaşmasında mücadele etti. Karşılaşma Kallstörm ile Mert Nobre'nin karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi. Kara Kartal, en son bir Fransız ekibi ile 2015-2016 sezonunda hazırlık maçında karşılaştı. Lille ile oynanan bu mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:26
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Toplam 4
Yorum
Ertan İŞTE sizlerden istdiğimiz bu. Takım için oynayın ve profesyonel futbolcular olduğunuzu unutmayınız. İkinizede sonsuz teşekkürler. TAMAM MI.
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Toplam 41
Yorum
Ertan Zaten 8 takım kalmış. Bu işin zoru kolayı yok. Mühim olan futbolcular o gün kafa olarak o maça odaklansınlar. Gerisi inanın: TEFERRUAT.
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Toplam 5
Yorum
SA HER YER TRABZON SA TRABZON DAN ÇIKMAYIN. SİZİ ORALARA DAVET EDEN Mİ VAR. ÇALIŞTIĞINIZ YERLERE HİZMET EDİN.
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