Beşiktaş ve Ajax aynı torbada
UEFA, Beşiktaş ile Ajax'ın birbirleriyle eşleşmesinde bir sakınca görmedi.
Ajax'ın Kopenhag'ı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmasının ardından konuşan teknik direktör Peter Bozs "Maalesef iki ülke arasında şu an bir gerginlik var. Ama sonuçta kurayı çekenler bizler değiliz. Bu durum bizim elimizde değil. Bizi hangi takım çıkarsa gidip oynayacağız" şeklinde konuşmuştu.
Hollanda'da bir spor internet sitesinin "Ajax'ın çeyrek final rakibi kim olsun" anketinde ise Beşiktaş % 5 oyla en az seçilen takım olmuştu.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:56
- İddialar gerçek dışı!
Toplam 2
Yorum
19907 Bu adamı sevmiyorum inşallah sakatlık geçirirsin
- Yasin zirvesi
Toplam 4
Yorum
...... İLERİ ÇIKIP SAVUNMASI OLMAYAN BİR FUTBOLCU. SADECE HÜCUMLA OLMUYOR BU İŞ.İSTEDİĞİ PARAYI GETİRSİN VE GİTSİN. YERİNEDE HEM SAVUNMACI HEM HÜCU
- İşte Ersun Yanal'ın G.Saray karnesi
Toplam 2
Yorum
ERDO61 YENİLE YENİLE YENMEYİ ÖĞRENEN BİR TS VAR. AMA YARIN İŞİMİZ ÇOK ZOR. BİLENMİŞ BİR GS İLE OYNAYACAKLAR. BECERİLERİ DE TS DEN ÜST SEVİYEDE..
Beşiktaş ve Ajax aynı torbada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.