Beşiktaş ve Ajax aynı torbada

UEFA, Beşiktaş ile Ajax'ın birbirleriyle eşleşmesinde bir sakınca görmedi.

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle Beşiktaş ve Ajax'ın Avrupa Ligi çeyrek final kuralarında birbiriyle eşleşip eşleşmeyeceği merak edilirken, UEFA bu durumun bir risk teşkil etmediğine işaret etti. Bugün Nyon'da yapılacak kura çekimi öncesinde UEFA internet sitesinde yapılan duyuruda "Kura programında herhangi bir farklılık yoktur, 8 takım da birbiriyle eşleşebilecek" denildi.



Ajax'ın Kopenhag'ı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmasının ardından konuşan teknik direktör Peter Bozs "Maalesef iki ülke arasında şu an bir gerginlik var. Ama sonuçta kurayı çekenler bizler değiliz. Bu durum bizim elimizde değil. Bizi hangi takım çıkarsa gidip oynayacağız" şeklinde konuşmuştu.



Hollanda'da bir spor internet sitesinin "Ajax'ın çeyrek final rakibi kim olsun" anketinde ise Beşiktaş % 5 oyla en az seçilen takım olmuştu.