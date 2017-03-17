 ''Beşiktaş çok iyi bir takım kurmuş'' – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    '' çok iyi bir takım kurmuş''

    ''Beşiktaş çok iyi bir takım kurmuş''
    Teknik Direktörü , taraftarın zaferde büyük etkisi olduğunu söyledi. Vouzas, " çok iyi bir takım kurmuş. Beşiktaş seyircisinin takıma çok büyük bir yardımı var. Rakip 10 kişi kalınca sakin kalmamız gerekirken, yaptığımız acemice basit hatalar, turu götürdü" dedi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:42
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