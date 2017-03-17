 Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik

    Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik

    Medipol Başakşehir Kulübü, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş için esprili bir tebrik mesajı paylaştı.

    Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı içinde olan Medipol Başakşehir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çeyrek finalistimiz Beşiktaş'ı kutlar, tüm güçlerini Avrupa kupalarına vermelerini dileriz" ifadelerini kullandı.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:59
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