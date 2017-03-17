Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik
Medipol Başakşehir Kulübü, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş için esprili bir tebrik mesajı paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı içinde olan Medipol Başakşehir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çeyrek finalistimiz Beşiktaş'ı kutlar, tüm güçlerini Avrupa kupalarına vermelerini dileriz" ifadelerini kullandı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:59
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Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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