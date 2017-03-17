Babel: Ajax'ı isterim
Vodafone Arena’da Ryan Babel 2 golle yıldızlaştı. Cenk yine yazdı. Beşiktaş, çeyrek finaldeki rakiplerine gözdağı verirken, ‘Bu kadroya, UEFA Avrupa Ligi kupası yakışır’ dedirtti.
BABEL KARTAL'I UÇURDU
Ara transferde takıma katılan ve üst üste ligde Alanyaspor ve Konyaspor filelerini havalandırdıktan sonra suskunluğa bürünen Hollandalı oyuncu, dün iki kez sahneye çıkarak takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu. Babel böylece Beşiktaş formasıyla 13 maçta 4 gole ulaştı. Siyah-beyazlı takımın gol makinesi Cenk Tosun da boş durmadı ve sonradan oyuna girdiği karşılaşmada yine fileleri havalandırarak UEFA Avrupa Ligi'nde gol sayısını 3'e yükseltti. 'Tosun Paşa'nın ayrıca Süper Lig'de 16 gol 4 asisti, Devler Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.
"AJAX'I İSTERİM"
Ryan Babel, turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Harika bir duygu bu. Kırmızıdan sonra işimiz çok zorlaştı. Devrede daha çok savaşmalıyız diye konuştuk. İkinci yarıda fırsatlar geldi ve turu geçtik. Avrupa'da gol atmak olağanüstü. Asıl mutluluk takıma katkı sağlamak. Savunma yapmayı ilk Liverpool'da öğrendim. Burada felsefemiz bu. Savunmayı ve hücumu birlikte yapıyoruz. Çeyrek finalde eski takımım Ajax'ı isterim.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:08
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Babel: Ajax'ı isterim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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