 Babel: Ajax'ı isterim – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Babel: Ajax'ı isterim

    Babel: Ajax'ı isterim

    Vodafone Arena’da 2 golle yıldızlaştı. Cenk yine yazdı. Beşiktaş, çeyrek finaldeki rakiplerine gözdağı verirken, ‘Bu kadroya, UEFA Avrupa Ligi kupası yakışır’ dedirtti.

    Beşiktaş, Yunan devi Olympiakos'u 4-1'le bozguna uğratırken, oynadığı futbolla taraftarını mest etti, çeyrek finaldeki rakiplerine ise gözdağı verdi. 39. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen sarsılmayan Kartal, taraflı tarafsız herkese, 'Bu kadroya, UEFA Avrupa Ligi kupası yakışır' dedirtti. Siyah-beyazlı takımda gecenin yıldızı Ryan Babel oldu.

    BABEL KARTAL'I UÇURDU
    Ara transferde takıma katılan ve üst üste ligde Alanyaspor ve Konyaspor filelerini havalandırdıktan sonra suskunluğa bürünen Hollandalı oyuncu, dün iki kez sahneye çıkarak takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu. Babel böylece Beşiktaş formasıyla 13 maçta 4 gole ulaştı. Siyah-beyazlı takımın gol makinesi Cenk Tosun da boş durmadı ve sonradan oyuna girdiği karşılaşmada yine fileleri havalandırarak UEFA Avrupa Ligi'nde gol sayısını 3'e yükseltti. 'Tosun Paşa'nın ayrıca Süper Lig'de 16 gol 4 asisti, Devler Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

    "AJAX'I İSTERİM"
    , turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Harika bir duygu bu. Kırmızıdan sonra işimiz çok zorlaştı. Devrede daha çok savaşmalıyız diye konuştuk. İkinci yarıda fırsatlar geldi ve turu geçtik. Avrupa'da gol atmak olağanüstü. Asıl mutluluk takıma katkı sağlamak. Savunma yapmayı ilk Liverpool'da öğrendim. Burada felsefemiz bu. Savunmayı ve hücumu birlikte yapıyoruz. Çeyrek finalde eski takımım Ajax'ı isterim.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:08
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