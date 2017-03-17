Asistanların kralı Talisca
Anderson Talisca, asistleriyle Olympiakos'un fişini çeken isim oldu.
Hapoel maçında da asist yapan Talisca, Avrupa Ligi'nde toplamda 3 asiste ulaştı. Yıldız oyuncunun, Süper Lig'de 7 gol, 2 asisti, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de 1'er golü bulunuyor.
ACI ÇEKMENİN TADINA VARDIK
Talisca, maçın hiç de kolay olmadığını belirterek, "0-0 da yetiyordu ama gol atmamız lazımdı. Oyuncumuz kırmızı gördü, farklı duygular yaşadık. 2. yarı hep beraber acı çekmenin farkına vardık ve kazandık" dedi. Talisca kuradaki her takımın büyük olduğunu belirterek, şimdi hedeflerinde lig olduğunu kaydetti.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:25
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Asistanların kralı Talisca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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