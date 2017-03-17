Asistanların kralı Talisca

Anderson Talisca, asistleriyle Olympiakos'un fişini çeken isim oldu.

Portekizli yıldız, raket gibi soluyla 10. dakikada sağ kanattan ceza sahasına falsolu müthiş bir orta kesti. Aboubakar'a bu topa sadece dokunmak kaldı. 84'te yine sahne alan siyah-beyazlı futbolcu, bu kez Cenk Tosun'u kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Tosun Paşa da skoru 4-1'e taşıdı.



Hapoel maçında da asist yapan Talisca, Avrupa Ligi'nde toplamda 3 asiste ulaştı. Yıldız oyuncunun, Süper Lig'de 7 gol, 2 asisti, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de 1'er golü bulunuyor.



ACI ÇEKMENİN TADINA VARDIK

Talisca, maçın hiç de kolay olmadığını belirterek, "0-0 da yetiyordu ama gol atmamız lazımdı. Oyuncumuz kırmızı gördü, farklı duygular yaşadık. 2. yarı hep beraber acı çekmenin farkına vardık ve kazandık" dedi. Talisca kuradaki her takımın büyük olduğunu belirterek, şimdi hedeflerinde lig olduğunu kaydetti.