Arena’da sirtaki
Tribünlerde ‘Bizim için savaş’ koreografisi yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Cenk’in golünden sonra Yunan dansı sirtaki ile coştu. Beşiktaş, Stockholm’e selam çaktı.
Dün gece Vodafone Arena'da öyle bir şenlik, öyle bir bayram vardı ki kalemler yazmaya, diller telaffuz etmeye yetmez. Beşiktaş taraftarı saatler öncesinden akın ettiği Arena'yı önce görsel şovlarla süsledi. 41 bin 903 kişilik statta iğne yere düşmezdi. Siyah-beyazlılar, ısınmak için sahaya çıkan takımlarına büyük destek verdi. Diğer maçlarda olduğu gibi önce Quaresma'yı tribünlere çağıran taraftarlar, daha sonra Aboubakar'a sevgi gösterisinde bulundu. Seremoni sırasında İstanbul'dan final maçının oynanacağı Stockholm'e giden bir uçak ve yüzünü Stockholm'e dönmüş futbolcuların sırtında "Bizim için savaş" yazılı bir koreografi hazırlayan siyah-beyazlılar, başlangıç düdüğünden itibaren ise ders kitaplarına konu olacak şekilde 'taraftarlık nasıl olur'u gösterdi.
KOMŞU... AL SANA İSTANBUL!
Skorun 2-1'e gelmesi ve Aboubakar'ın atılmasının ardından tribünlerde soğuk bir rüzgar esse de ikinci yarıda arka arkaya gelen gollerle coşku yeniden tavan yaptı. Ama ortalığı karnaval alanına çeviren an ise Cenk'in golü sonrası yaşandı. Stat hoparlörlerinden Yunan dansı sirtaki çalmaya başladı. Bu da, maç öncesi "Konstantinopolis'i alın" diyen Komşu'ya kapak oldu! Taraftar istedi futbolcular savaştı, Kartal, 10 kişi kaldığı maçı farklı kazandı. Siyahbeyazlı takım, Stockholm'e selam çaktı...
SİYAH-BEYAZLILARDAN JESTE JEST
Beşiktaş taraftarı, Pire'deki maçta kendilerine tribünde yer veren Olympiakoslulara karşı jest yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbul'a gelen yaklaşık 50 Olympiakos taraftarına bilet aldı. Ve bu taraftarlar maraton alt tribünde karşılaşmayı izlemek üzere yerini aldı.
KOMŞU... AL SANA İSTANBUL!
Skorun 2-1'e gelmesi ve Aboubakar'ın atılmasının ardından tribünlerde soğuk bir rüzgar esse de ikinci yarıda arka arkaya gelen gollerle coşku yeniden tavan yaptı. Ama ortalığı karnaval alanına çeviren an ise Cenk'in golü sonrası yaşandı. Stat hoparlörlerinden Yunan dansı sirtaki çalmaya başladı. Bu da, maç öncesi "Konstantinopolis'i alın" diyen Komşu'ya kapak oldu! Taraftar istedi futbolcular savaştı, Kartal, 10 kişi kaldığı maçı farklı kazandı. Siyahbeyazlı takım, Stockholm'e selam çaktı...
SİYAH-BEYAZLILARDAN JESTE JEST
Beşiktaş taraftarı, Pire'deki maçta kendilerine tribünde yer veren Olympiakoslulara karşı jest yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbul'a gelen yaklaşık 50 Olympiakos taraftarına bilet aldı. Ve bu taraftarlar maraton alt tribünde karşılaşmayı izlemek üzere yerini aldı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sağ beke Ahmet Oğuz
Toplam 3
Yorum
GSli1905 :))))))
- Premier Lig'e gidiyor
Toplam 1
Yorum
GSli1905 Satip Sogana cevirdiniz GSyi........Baskan Ekibiyle biran önce ISTIFA etse. Transfer yapamadiklari gibi,birde Elindekileri satiyorlar ?
- Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 9
Yorum
öğretici kartal pençesi penaltı bahis oranları nedir ? bjk zorlanırsa kaç penaltıu verir bu hafta !
Arena’da sirtaki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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