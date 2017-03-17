 Alkışlar Necip Uysal’a – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Alkışlar ’a

    Alkışlar Necip Uysal’a
    Olympiakos karşısında 10 kişi kalan Beşiktaş'ta 60. dakikada Oğuzhan'ın yerine oyuna giren , resmen takımı ayağa kaldırdı. Orta alanda Atiba'nın yükünü hafifleten Necip, sosyal medyada da en çok övgü alan isimlerin başında geldi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:42
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