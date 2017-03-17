Aboubakar özür diledi
Olympiakos maçında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakan ve yaklaşık 30 dakika kadar ecel terleri döktüren Vincent Aboubakar camiadan büyük tepki çekti. Aboubakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hatamı telafi edeceğim" dedi.
Beşiktaş'ın Olympiakos'la oynadığı mücadelede takımını 1-0 öne geçiren golü atan Aboubakar, maç 2-1'e geldikten sonra oyundan atıldı. Rakibine kafa atarak direkt kırmızı kart gören ve takımını 10 kişi bırakan Kamerunlu golcüye UEFA tarafından en az 3 maç ceza verilmesi bekleniyor.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak taraftarlardan özür dileyen golcü oyuncunun açıklaması şöyle oldu:
"Yaptığım hatayı telafi edeceğim"
"Şanlı Beşiktaş taraftarı; öncelikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gol atmış olsam da takımımı ve sizi yalnız bıraktım, üzdüm. O hareketi yapmamam gerekirdi, hata yaptım. Bana kızgın olsanız da bu kulübün ne kadar büyük, o armanın ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Bu hatamı düzeltmek için her zaman alnımın son terine kadar çalışacağım. Turu atladığımızdan dolayı çok mutluyum. Bir kez daha çok özür dilerim. Ben bu yola girdim artık dönüşü yok. Çalışacağım hem de çok. Bu kulübe kupalar getirmek için elimden geleni yapacağım. İnan Beşiktaş taraftarı yaptığım hatayı telafi edeceğim."
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:28
- Aboubakar özür diledi
Toplam 1
Yorum
Ertan Bu yapılan hareket özür dilemekle geçiştirilemez, bunun muhakkak bir cezai yönü olmalıdır. Futbolculara prim verildiği gibi cezada verilecek
- Bu zafer Türkiye için!
Toplam 7
Yorum
Ertan Böyle ortamlarda maç gününü dahi ayarlamıyorlar, gerekirse maçını bile ileri bir tarihe bıracak. AMA NEREDE. Bu işler Avrupada böylemi?
- Bu zafer Türkiye için!
Toplam 7
Yorum
Ertan Tabiiki bu zafer TÜRKİYE İÇİN. Ama gelin görünki, Ülkemizi tek başına sırtlayan Beşiktaşımıza Federasyonun yaklaşımı hiçte olumlu değil.
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