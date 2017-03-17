Aboubakar özür diledi

Beşiktaş'ın Olympiakos'la oynadığı mücadelede takımını 1-0 öne geçiren golü atan Aboubakar, maç 2-1'e geldikten sonra oyundan atıldı. Rakibine kafa atarak direkt kırmızı kart gören ve takımını 10 kişi bırakan Kamerunlu golcüye UEFA tarafından en az 3 maç ceza verilmesi bekleniyor.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak taraftarlardan özür dileyen golcü oyuncunun açıklaması şöyle oldu:



"Yaptığım hatayı telafi edeceğim"



"Şanlı Beşiktaş taraftarı; öncelikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gol atmış olsam da takımımı ve sizi yalnız bıraktım, üzdüm. O hareketi yapmamam gerekirdi, hata yaptım. Bana kızgın olsanız da bu kulübün ne kadar büyük, o armanın ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Bu hatamı düzeltmek için her zaman alnımın son terine kadar çalışacağım. Turu atladığımızdan dolayı çok mutluyum. Bir kez daha çok özür dilerim. Ben bu yola girdim artık dönüşü yok. Çalışacağım hem de çok. Bu kulübe kupalar getirmek için elimden geleni yapacağım. İnan Beşiktaş taraftarı yaptığım hatayı telafi edeceğim."