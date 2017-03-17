 10 kişiyi maça götürüyor! – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    10 kişiyi maça götürüyor!

    10 kişiyi maça götürüyor!
    Avrupa Ligi'nde finale yürüyen Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden, yazarımız Sinan Vardar, taraftarlara jest sözü verdi. Vardar, siyahbeyazlılar'ın finale çıkması durumunda 10 Beşiktaş taraftarını Stockholm'de oynananacak finale götüreceğini twitter hesabından duyurdu. Taraftarlar yazarımızı bu jesti için sosyal medyada teşekkür yağmuruna tuttu.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:19
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