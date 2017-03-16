Vasilis Vouzas: Taraftar bizi etkiledi
Beşiktaş’a 4-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Olympiakos’ta Teknik Direktör Vasilis Vouzas, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında “Beşiktaş çok iyi bir takım. Çıkacak olan kura, yollarını belirleyecek” ifadelerini kullandı.
"Seyirci takıma çok yardım etti"
Beşiktaş'ın finale çıkabilecek kapasitede olup olmadığıyla ilgili olarak sorulan bir soruya cevap veren Vouzas, "Beşiktaş'ın finale gidip gidemeyeceğinin cevabını ben veremem. Ancak Beşiktaş çok iyi bir takım kurmuş. Çıkacak olan kura neticesinde onlar kendi yollarını kendi çizecektir. Beşiktaş seyircisinin takıma oldukça yardımı var. Bu konu çok önemli bir durum. Takıma çok yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.
"Leali'ye bu maçta güvendim"
İlk maçta kaleci Leali'nin yaptığı hataya rağmen bu maçta neden ilk 11'de bu kaleciyi sahaya sürdüğü sorulan Vouzas, "1-1'lik maçta Leali'nin hatası vardı. Bugün 2-1 yaptıktan sonra hücum ederken, 3. golü yedikten sonra yapacak bir şey kalmadı. Ama geçtiğimiz gün ligde oynadığımız Atromitos maçında çok iyi oynadığı için Leali'yi oynattım. 3 kalecimiz var ama Leali'ye güvendim bu maçta" açıklamasını yaptı.
"Bu zor günü atlatamadık"
Avrupa Ligi'nden elenen Olympiakos'un hafta sonunda Panathinaikos deplasmanında boy göstereceğinin hatırlatılması üzerine, "Bizim için beklediğimiz gibi zor bir gündü. Bugünü atlatamadık ve farklı bir skorla mağlup olduk. Hafta sonunda Panathinaikos ile oynayacağımız derbi maça kısa bir süre var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp, derbiye çıkacağız" diyerek sözlerini noktaladı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:11
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Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
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Toplam 6
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galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
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