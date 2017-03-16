UEFA Avrupa Ligi’nde ‘dalya’

Beşiktaş, eski adıyla UEFA Kupası olan ve Avrupa Ligi ismiyle devam eden organizasyonda bu akşam 'dalya' diyecek.

Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda şu ana dek 99 karşılaşma yapan siyah-beyazlılar, rakiplerini 44 kez mağlup etti. 21 maçta berabere kalan Beşiktaş, 34 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.



Avrupa Ligi'nde 152 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 121 gol gördü. Kara Kartal, Yunan takımlarına karşı 4. maçına çıkacak. Beşiktaş'ın geride kalan üç maçta Asteras ile İstanbul'da 1-1, deplasmanda 2-2, Olympiakos ile de Pire'de 1-1 berabere kaldı.