 UEFA Avrupa Ligi’nde ‘dalya’ – Fotomaç – 16 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    UEFA Avrupa Ligi’nde ‘dalya’

    UEFA Avrupa Ligi’nde ‘dalya’

    Beşiktaş, eski adıyla UEFA Kupası olan ve Avrupa Ligi ismiyle devam eden organizasyonda bu akşam 'dalya' diyecek.

    Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda şu ana dek 99 karşılaşma yapan siyah-beyazlılar, rakiplerini 44 kez mağlup etti. 21 maçta berabere kalan Beşiktaş, 34 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

    Avrupa Ligi'nde 152 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 121 gol gördü. Kara Kartal, Yunan takımlarına karşı 4. maçına çıkacak. Beşiktaş'ın geride kalan üç maçta Asteras ile İstanbul'da 1-1, deplasmanda 2-2, Olympiakos ile de Pire'de 1-1 berabere kaldı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA Avrupa Ligi’nde ‘dalya’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.