Tosun Paşa, Avrupa’da 23 maçta 6 gol attı
Bu sezon içinde ve dışardaki Hapoel Sheva ve Benfica maçlarında birer gol atan Cenk, geçen sezon Skenderbeu sınavında 2 gol atmıştı. Cenk, 2014-2015'teki Tottenham karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:28
- Oğuzhan için scout patlaması
Toplam 4
Yorum
bjk advers Oğuzhan'ın bir an evvel bu takımdan gitmesi iyi olur . Kendisinden sorumluluk ve ciddiyet beklemek hayalcilikten başka bir şey olmaz .
- Süper Lig'de 25. hafta başlıyor
Toplam 1
Yorum
FB38 Aykut Hocanın karakterine kimse laf söyleyemez ama Fenerbahçede futbol mantalitesinden dolayı oluşaşacak büyük baskıyı kaldıramaz.
- ''Persie dükkanı çoktan kapatmış''
Toplam 10
Yorum
hasan deniz bu adam arıza falan değil kardeşim bu adamı oynatabilecek teknik direktör yok bu adam forvet pas verirsin gol atar ama pas verecek adam yok
Tosun Paşa, Avrupa’da 23 maçta 6 gol attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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