 Tosun Paşa, Avrupa’da 23 maçta 6 gol attı – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Tosun Paşa, Avrupa’da 23 maçta 6 gol attı

    Tosun Paşa, Avrupa’da 23 maçta 6 gol attı
    , Beşiktaş kariyeri boyunca Avrupa kupalarında 23 maçta 6 gol attı.

    Bu sezon içinde ve dışardaki Hapoel Sheva ve Benfica maçlarında birer gol atan Cenk, geçen sezon Skenderbeu sınavında 2 gol atmıştı. Cenk, 2014-2015'teki Tottenham karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:28
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