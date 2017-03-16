Tosun Paşa, Avrupa’da 23 maçta 6 gol att
Cenk Tosun, Beşiktaş kariyeri boyunca Avrupa kupalarında 23 maçta 6 gol attı.
Bu sezon içinde ve dışardaki Hapoel Sheva ve Benfica maçlarında birer gol atan Cenk, geçen sezon Skenderbeu sınavında 2 gol atmıştı. Cenk, 2014-2015'teki Tottenham karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti.
Bu sezon içinde ve dışardaki Hapoel Sheva ve Benfica maçlarında birer gol atan Cenk, geçen sezon Skenderbeu sınavında 2 gol atmıştı. Cenk, 2014-2015'teki Tottenham karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Tosun Paşa, Avrupa’da 23 maçta 6 gol att haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.