Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın son 16 turunda Yunan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdiği belirtilerek, "UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş'a, başarılar dileriz." denildi.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:40
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Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
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galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
TFF'den Beşiktaş'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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