 Siyah-beyazlılardan Olympiakos'a tokat gibi cevap – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Siyah-beyazlılardan Olympiakos'a tokat gibi cevap

    Siyah-beyazlılardan Olympiakos'a tokat gibi cevap

    Yunan ekibi Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Osmanlıspor'u eledikten sonra karşılarına Beşiktaş'ın geleceğinden habersiz haddini aşan mesajlar atmıştı. Kara Kartallar, Olympiakos'u 10 kişiyle bozguna uğrattıktan sonra sosyal medyada da golleri atmaya devam etti...

    Yunanistan temsilcisi Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Osmanlıspor'la eşleşmiş ve başkent ekibini kupadan elemişti. Bu maçtan sonra Yunan ekibinin resmi hesabı, sosyal medyada tahrik edici mesajlar paylaşmıştı.

    Ancak Yunan ekibi karşılarına Beşiktaş'ın geleceğini hesap edememişti. Süper Lig'in 5'incisi Osmanlıspor karşısında oldukça zorlanan Yunanistan Ligi lideri Olympiakos, tur sevincini paylaşılan bir Yunan bayrağı ile yaşamış ve "Tüm Rumlar için bir zafer! Yunanistan nasıl kazanılacağını iyi bilir" demişti.



    Beşiktaş cephesi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos zaferinin ardından bu mesajı yeniden gündeme getirdi. Siyah-beyazlılar Yunan ekibini hedef alarak Türk Bayrağının yer aldığı mesajla "Bir Türk'ün nasıl kazanacağını Tüm Yunanlılar iyi bilir!" cevabını verdi.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:04
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