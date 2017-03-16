 Ryan Babel turu getirdi – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    turu getirdi

    Ryan Babel turu getirdi

    Karşılaşmada 2 gol atarak 9 maçlık suskunluğunu sonlandıran , takımının tur atlamasında büyük pay sahibi oldu.

    Devre arasında siyah-beyazlı takıma transfer olan ve Spor Toto Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan ancak sonraki 9 karşılaşmayı boş geçen Hollandalı futbolcu, özellikle ikinci yarıdaki rakip baskısı sırasında attığı golle Beşiktaş'ın rahatlamasını sağladı.

    Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşayan Babel, 4 gole ulaştı.

    "AJAX'I İSTİYORUM"
    Maçın yıldızı , maçtan sonra yaptığı açıklamada çeyrek finalde gönlünden geçen takımı açıkladı. "10 kişi kaldığımız bir maçta 4 gol atabilmek özgüvenimizi takım olarak arttırdı" diyen Ryan Babel, "Büyük bir başarı yakaladık. Daha sağlam olmalıyız diye konuştuk. Fırsatları değerlendirdik ve turu geçtik. Önemli olan takıma katkı yapmak. On kişi oynarken rakibe iki gol daha atmak önemli bir başarı. Şu anda eski takımım Ajax da oynuyor, umarım turu geçerler. Onlarla eşleşirsek benim için özel olur" diye konuştu.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
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