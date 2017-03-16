Ryan Babel turu getirdi
Karşılaşmada 2 gol atarak 9 maçlık suskunluğunu sonlandıran Ryan Babel, takımının tur atlamasında büyük pay sahibi oldu.
Devre arasında siyah-beyazlı takıma transfer olan ve Spor Toto Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan ancak sonraki 9 karşılaşmayı boş geçen Hollandalı futbolcu, özellikle ikinci yarıdaki rakip baskısı sırasında attığı golle Beşiktaş'ın rahatlamasını sağladı.
Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşayan Babel, 4 gole ulaştı.
"AJAX'I İSTİYORUM"
Maçın yıldızı Ryan Babel, maçtan sonra yaptığı açıklamada çeyrek finalde gönlünden geçen takımı açıkladı. "10 kişi kaldığımız bir maçta 4 gol atabilmek özgüvenimizi takım olarak arttırdı" diyen Ryan Babel, "Büyük bir başarı yakaladık. Daha sağlam olmalıyız diye konuştuk. Fırsatları değerlendirdik ve turu geçtik. Önemli olan takıma katkı yapmak. On kişi oynarken rakibe iki gol daha atmak önemli bir başarı. Şu anda eski takımım Ajax da oynuyor, umarım turu geçerler. Onlarla eşleşirsek benim için özel olur" diye konuştu.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:34
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
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