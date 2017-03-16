Rıdvan Dilmen: Favori Beşiktaş

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Olympiakos takımı savunması öne çıktığı zaman problemli bir takım. Defansın merkezinde ağır oyuncuları var. Beşiktaş bir avantaj yakaladı özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla... Olypiakos teknik direktörü de Beşiktaş'ın çok güçlü olduğunu kabul ediyor.

"FAVORİ BEŞİKTAŞ..."

Tabi çok önemli cuma günü rakibimizin kim olacağını televizyonunu önünde bekler görürüz. Temennimiz o ki Beşiktaş zaten daha iyi takım. Kolay maçlar değil hiç bir maç kolay olmuyor. İyi konsantre olup 0-0 cepte oynayıp kazanmasını bekliyoruz. Favori tabi ki Beşiktaş...

MARCELO VE MİTROVİC YORUMU

Marcelo çok önemli bir oyuncu. Zaten son maçta gördük etkisini çıktığınıda problemler yaşamaya başladılar. Tosic yetişir muhtemelen ama tercihini sanırım Mitroviç'ten yana kullanır. Atınç solak olduğu için Mitroviç ayağını kullandığından tercihini ondan yana kullanabilir.

"ALLAH BEŞİKTAŞ'IN YARDIMCISI OLSUN"

Atiba'ya büyük görev düşüyor. Cin gibi olması gerekiyor. Denge bozuluyor o yüzden inşallah temennimiz bütün seyircileri de davet ediyoruz. İlk 8'e atıyor kendini yolu açılabilir. Bize çok uygun rakipler geliyor. Beşiktaş'ın Allah yardımcısı olsun temennimiz tur atlar.