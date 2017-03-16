 Olympiakos'a tarihi gönderme – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Olympiakos'a tarihi gönderme

    Olympiakos'a tarihi gönderme

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı rövanş maçında Olympiakos'a tarihi bir gönderme gerçekleşti.

    Temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan ekibi Olympiakos karşısında 2-1 öndeyken Vincen Aboubakar'ın atılması rakibi umutlandırdı. Ancak Beşiktaş ayakta kaldı ve Olympiakos'a gol şansı vermedi.

    Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un 4. golünden sonra Olympiakos'a tarihi bir gönderme yapıldı. Vodafone Arena'da gol sonrasında "Sirtaki" müziği çaldı.

    Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" tezahüratlarıyla Vodafone Arena'yı inletti.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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