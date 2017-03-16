Olympiakos'a tarihi gönderme
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı rövanş maçında Olympiakos'a tarihi bir gönderme gerçekleşti.
Temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan ekibi Olympiakos karşısında 2-1 öndeyken Vincen Aboubakar'ın atılması rakibi umutlandırdı. Ancak Beşiktaş ayakta kaldı ve Olympiakos'a gol şansı vermedi.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un 4. golünden sonra Olympiakos'a tarihi bir gönderme yapıldı. Vodafone Arena'da gol sonrasında "Sirtaki" müziği çaldı.
Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" tezahüratlarıyla Vodafone Arena'yı inletti.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
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Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Olympiakos'a tarihi gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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