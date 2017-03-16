Oğuzhan için scout patlaması

Olympiakos ile oynanan ilk maçta analisti Olivera'ya, Oğuzhan'ı izleten Sevilla Teknik Direktörü Sampaoli, bu kez de taktik uzmanı Martin Tocalli'yi İstanbul'a gönderiyor. Arjantinli teknik adam, Olivera ile Tocalli'nin vereceği raporları karşılaştıracak. Bu arada Oğuzhan'ı izlemek için ayrıca Valencia, Everton, Crystal Palace, Schalke, Napoli ve Lazio'nun da İstanbul'a scout'lar göndereceği öğrenildi.