Kupayı ancak siz getirirsiniz
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler, Olympiakos maçı öncesi Ümraniye'ye çıkarma yaptı ve futbolcularla bir araya geldi.
Başkan Fikret Orman, bu toplantıda Martin Luther King'in "bir hayalim var" sözlerini tekrarladıktan sonra şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkede şimdiye kadar sadece G.Saray, Avrupa'dan kupa getirdi. Bunu bir daha yapacak tek takım ise Beşiktaş. Formasında ay-yıldız olan sizlerin takımı. Benim hayalimi paylaştığınızı gözlerinizden okuyorum. Olympiakos önümüzde sadece bir engel."
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:27
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