 Kupayı ancak siz getirirsiniz – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Kupayı ancak siz getirirsiniz

    Kupayı ancak siz getirirsiniz

    Beşiktaş Başkanı ve yöneticiler, Olympiakos maçı öncesi Ümraniye'ye çıkarma yaptı ve futbolcularla bir araya geldi.

    Başkan , bu toplantıda Martin Luther King'in "bir hayalim var" sözlerini tekrarladıktan sonra şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkede şimdiye kadar sadece G.Saray, Avrupa'dan kupa getirdi. Bunu bir daha yapacak tek takım ise Beşiktaş. Formasında ay-yıldız olan sizlerin takımı. Benim hayalimi paylaştığınızı gözlerinizden okuyorum. Olympiakos önümüzde sadece bir engel."
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:27
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