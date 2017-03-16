İki kez çeyrek finale çıktılar

Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce iki kez son 8 takım arasına kaldı.
Beşiktaş
, 1986- 87'de Şampiyon Kulüpler ve 2002-03'de da UEFA Kupası'nda çeyrek finale kalmıştı. Bu sezon Avrupa kupalarında 9 maça çıkan Beşiktaş, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 1 de yenildi aldı.
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