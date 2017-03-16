 İki kez çeyrek finale çıktılar – Fotomaç – 16 Mart 2017
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HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
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    İki kez çeyrek finale çıktılar

    İki kez çeyrek finale çıktılar

    , Avrupa kupalarında daha önce iki kez son 8 takım arasına kaldı.

    , 1986- 87'de Şampiyon Kulüpler ve 2002-03'de da UEFA Kupası'nda çeyrek finale kalmıştı. Bu sezon Avrupa kupalarında 9 maça çıkan Beşiktaş, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 1 de yenildi aldı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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