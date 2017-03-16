Çeyrek finale uçuyoruz!

Yunan ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu avantajı kullanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Haydi Kartal! Bu sıradan bir maç değil; önemi çok büyük. Türkiye’ye karşı çirkin oyunlar sahneleyen Avrupa’ya sahada da cevap verelim

Süper Lig lideri Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk ediyor. Deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, yakaladığı avantajı kullanarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki karşılaşma, saat 21.00'de Vodafone Arena'da yapılacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.



14 SENELİK ÖZLEM

Beşiktaş, Olympiakos karşısında 14 sezon sonra Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselebilmek için mücadele verecek. Siyah-beyazlı ekip son olarak, 100. yılını geçirdiği 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etmişti. Söz konusu dönemde Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımını eleyerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş, İtalyan temsilcisi Lazio ile eşleşti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda 1-0 yenildiği rakibine evinde de 2-1 kaybederek kupaya veda etti. Beşiktaş, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselmiş, ancak Belçika'nın Club Brugge takımına her iki maçta da yenilerek (1-2, 1-3) elenmişti.



ABOUBAKAR SINIRDA

Beşiktaş, cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle sıkıntılı yaşıyor. Olympiakos ile deplasmanda yapılan ilk maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Tolgay Arslan, bu akşam forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte Aboubakar ve Caner Erkin de sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aboubakar ile Caner Erkin, bugünkü karşılaşmada forma giyip sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek. Beşiktaş, Olympiakos maçı öncesi en büyük sıkıntıyı Kayserispor müsabakasında sakatlanan Marcelo'nun durumundaki belirsizlikle yaşıyor. Olympiakos maçı için yapılan ilk iki antrenmanda yer alamayan Marcelo'nun durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.



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Kayseri maçında sakatlık yaşayan bir diğer savunma oyuncusu Dusko Tosic ise takımla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in, ayrıca sarı kart ceza sınırında bulunan Marcelo'nun oynamaması halinde savunmanın göbeğinde Tosic'in yanında Atınç Nukan ya da Matej Mitrovic'den birine görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Kayserispor maçında cezaları nedeniyle oynayamayan Quaresma ile Gökhan Gönül, Olympiakos karşısında forma giyebilecek. İlk maçta savunmanın önünde Atiba ile Oğuzhan Özyakup bu bölgede oynayacak.