Beşiktaş yuvasında güvende

Beşiktaş, zorlu Olympiakos mücadelede son dönemdeki iç saha performansına güveniyor.

Son 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 15 kez konuk eden siyah-beyazlılar, sadece 1 kez mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 7 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.



Siyah-beyazlılar, evindeki 15 maçta 22 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek sahasında 96 karşılaşma yaptı. Kara Kartal, bu karşılaşmaların 49'undan galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrılırken; 140 gol attı, 96 gol yedi.