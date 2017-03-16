Beşiktaş - Olympiakos | Canlı Anlatım

Süper Lig lideri Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk ediyor. Deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, yakaladığı avantajı kullanarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışıyor. Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki karşılaşma, saat 21.00'de Vodafone Arena'da başladı ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor.

14 SENELİK ÖZLEM

Beşiktaş, Olympiakos karşısında 14 sezon sonra Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselebilmek için mücadele veriyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak, 100. yılını geçirdiği 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etmişti. Söz konusu dönemde Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımını eleyerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş, İtalyan temsilcisi Lazio ile eşleşti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda 1-0 yenildiği rakibine evinde de 2-1 kaybederek kupaya veda etti. Beşiktaş, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselmiş, ancak Belçika'nın Club Brugge takımına her iki maçta da yenilerek (1-2, 1-3) elenmişti.

ABOUBAKAR SINIRDA

Beşiktaş, cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Olympiakos ile deplasmanda yapılan ilk maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Tolgay Arslan, bu akşam forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte Aboubakar ve Caner Erkin de sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aboubakar ile Caner Erkin, bugünkü karşılaşmada forma giyip sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.







Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Michael Oliver, Stephen Child, Stuart Burt (İngiltere)



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.



Olympiakos: Leali, Figueiras, Da Costa, Retsos, Cissokho, Cambiasso, Romao, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard.