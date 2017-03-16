Beşiktaş Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında Olympiakos'u ağırladı. Vodafone Arena'daki maçta Yunan ekibini 4-1'le bozguna uğratan siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Aboubakar'ın kırmızı kart görmesiyle şok yaşayan Beşiktaş, 50 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta 70 milyonun desteğiyle Olympiakos'a Vodafone Arena'yı dar etti ve tarihi farkla son 8 takım arasına kalmayı başardı.

Beşiktaş'a çeyrek finali getiren golleri Aboubakar, Ryan Babel (2) ve Cenk Tosun kaydetti.

14 YIL ARANIN ARDINDAN ÇEYREK FİNALDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u 3-1'le kupanın dışına iten Beşiktaş, 14 sezon aranın ardından Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Siyah-beyazlı ekip son olarak, 100. yılını geçirdiği 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş ile Olympiakos arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı takımı, 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma'nın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOOOLLL! AVRUPA GOLCÜSÜ SAHNEDE!

10. dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Olympiakos'un hücuma çıkarken kaptırdığı topu Talisca sağdan içeri ortaladı, müsait pozisyondaki Aboubakar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Kamerunlu golcü, siyah-beyazlı formayla Avrupa Kupalarındaki 6'ıncı golünü attı.

GOOOLLL! RYAN BABEL TAM KÖŞEYE

22. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü Ryan Babel'in vuruşunda geldi. Hutchinson'ın orta sahadan uzun pasında sağ tarafta meşin yuvarlakla buluşan Quaresma'nın ortaladığı topu Babel düzgün bir vuruşla gole çevirdi: 2-0

EL YOUNUNOUSİ ARKA DİREKTE BOŞ KALDI

31. dakikada Olympiakos farkı 1'e indirdi. Gökhan Gönül'ün uzaklaştıramadığı topu kapan Cissokho'nun soldan yaptığı ortaya Elyounoussi gelişine sert vurdu, Adriano'nun sırtına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

ABOUBAKAR'A KIRMIZI KART

39. dakikada rakibine müdahalede bulunan Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 2-1 önde tamamladı.

RYAN BABEL FİŞİ ÇEKTİ!

İkinci yarıda 1 kişi eksik oynamanın etkisiyle defansa çekilen siyah-beyazlılar, Olympiakos'a karşı 10 kişiyle mükemmel direndi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Ryan Babel çıktı ve harika vuruşla skoru 3-1'e getirdi. Bu golle rahatlayan siyah-beyazlılar Olympiakos'un baskısını da kırmayı başardı.

KAPANIŞI CENK TOSUN YAPTI

Beşiktaş, 85. dakikada Cenk Tosun'un golüyle farkı 3'e çıkardı. Oyuna sonradan giren milli golcü Talisca'nın asistini gole çevirdi ve gecenin skorunu belirledi: 4-1.

Vodafone Arena'daki maçta, Yunan ekibi karşısında tarihi farka giden Beşiktaş 4-1'lik galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Olympiakos'un Avrupa macerası ise İstanbul'da sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla sahasında yaptığı rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Marcelo Guedes'in yerine Matej Mitrovic'e görev verdi.

Siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyunu terk eden Marcelo, zorlu Olympiakos karşılaşmasında kadroda yer alamadı. Şenol Güneş, Marcelo'nun sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan Matej Mitrovic'i Avrupa mücadelesinde de görevlendirdi. Beşiktaş formasıyla son olarak Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Hırvat oyuncu, 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

-GÖKHAN GÖNÜL VE QUARESMA FORMALARINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı maçta sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayan Gökhan Gönül ile Ricardo Quaresma, Olympiakos karşısında forma giydi.

Kayserispor mücadelesinde sağ bekte yer alan ve kritik hatalarıyla eleştirilen Andreas Beck, Olympiakos karşısında yedek soyundu. Güneş, Alman oyuncunun yerine Gökhan Gönül'ü görevlendirdi.

Quaresma ise her zaman olduğu gibi orta sahanın sağında görev yaptı.