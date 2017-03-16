Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı içinde olan Medipol Başakşehir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çeyrek finalistimiz Beşiktaş'ı kutlar, tüm güçlerini Avrupa kupalarına vermelerini dileriz" ifadelerini kullandı.



