"Acı çekmenin farkına vardık ve kazandık"
Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Anderson Talisca, Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Olympiakos'u 4-1 ile mağlup edip çeyrek finale yükseldikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Maçın kolay olmadığını belirten Talisca, "Sahaya kazanmak için çıktkı, 0-0 da yetiyordu ama gol atmamız lazımdı. Oyuncumuz kırmızı gördü, farklı duygular yaşadık. 2. yarıda hep beraber acı çektik, hep beraber acı çekmenin farkına vardık ve kazandık" dedi.
"KURA ÇEKİLMEDİ, HEPSİ BÜYÜK TAKIMLAR"
Kura çekimi için de görüşleri sorulan Sambacı, "Kura çekilmedi, hepsi büyük takımlar. Önümüzde lig var, şu anda hedefimiz lig" diye konuştu.
Farklı pozisyonlarda oynadığını kaydeden genç oyuncu, "Geldiğimden beri hocanın verdiği görevleri gerçekleştiriyorum. Asıl pozisyonum orta saha. Bugün forvet oynamam gerekti ve elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirten yıldız isim, "Beşiktaş gibi büyük bir kulüp ve yapının içinde bulunmak benim için önemli bir kilometre taşı. İnşallah arkadaşlarımla başarılı bir bitiriş yaparız" diyerek sözlerini noktaladı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:27
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
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