Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Olympiakos'u 4-1 ile mağlup edip çeyrek finale yükseldikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın kolay olmadığını belirten Talisca, "Sahaya kazanmak için çıktkı, 0-0 da yetiyordu ama gol atmamız lazımdı. Oyuncumuz kırmızı gördü, farklı duygular yaşadık. 2. yarıda hep beraber acı çektik, hep beraber acı çekmenin farkına vardık ve kazandık" dedi.

"KURA ÇEKİLMEDİ, HEPSİ BÜYÜK TAKIMLAR"

Kura çekimi için de görüşleri sorulan Sambacı, "Kura çekilmedi, hepsi büyük takımlar. Önümüzde lig var, şu anda hedefimiz lig" diye konuştu.

Farklı pozisyonlarda oynadığını kaydeden genç oyuncu, "Geldiğimden beri hocanın verdiği görevleri gerçekleştiriyorum. Asıl pozisyonum orta saha. Bugün forvet oynamam gerekti ve elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirten yıldız isim, "Beşiktaş gibi büyük bir kulüp ve yapının içinde bulunmak benim için önemli bir kilometre taşı. İnşallah arkadaşlarımla başarılı bir bitiriş yaparız" diyerek sözlerini noktaladı.