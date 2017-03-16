 "Acı çekmenin farkına vardık ve kazandık" – Fotomaç – 16 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    "Acı çekmenin farkına vardık ve kazandık"

    "Acı çekmenin farkına vardık ve kazandık"

    Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Anderson , Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson , Olympiakos'u 4-1 ile mağlup edip çeyrek finale yükseldikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

    Maçın kolay olmadığını belirten Talisca, "Sahaya kazanmak için çıktkı, 0-0 da yetiyordu ama gol atmamız lazımdı. Oyuncumuz kırmızı gördü, farklı duygular yaşadık. 2. yarıda hep beraber acı çektik, hep beraber acı çekmenin farkına vardık ve kazandık" dedi.

    "KURA ÇEKİLMEDİ, HEPSİ BÜYÜK TAKIMLAR"

    Kura çekimi için de görüşleri sorulan Sambacı, "Kura çekilmedi, hepsi büyük takımlar. Önümüzde lig var, şu anda hedefimiz lig" diye konuştu.

    Farklı pozisyonlarda oynadığını kaydeden genç oyuncu, "Geldiğimden beri hocanın verdiği görevleri gerçekleştiriyorum. Asıl pozisyonum orta saha. Bugün forvet oynamam gerekti ve elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirten yıldız isim, "Beşiktaş gibi büyük bir kulüp ve yapının içinde bulunmak benim için önemli bir kilometre taşı. İnşallah arkadaşlarımla başarılı bir bitiriş yaparız" diyerek sözlerini noktaladı.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Acı çekmenin farkına vardık ve kazandık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.