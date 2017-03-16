Aboubakar'dan şok hareket
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarını beklemeden Vodafone Arena'dan ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Beşiktaş, Yunan ekibi Olympiakos'u 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 2-0 öndeyken 39. dakikada rakibine kafa atarak kırmızı kart gören Aboubakar, galibiyeti zora sokmuştu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte golcü oyuncu, takım arkadaşlarını beklemeden, kulüpten bir yetkiliyle stadı terk etti. Aboubakar'ın kırmızı karttan dolayı oldukça üzgün olduğu gözlendi.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Aboubakar'dan şok hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.