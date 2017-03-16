 Aboubakar'dan şok hareket – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Aboubakar'dan şok hareket

    Aboubakar'dan şok hareket

    'ın golcü oyuncusu , maçın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarını beklemeden 'dan ayrıldı.

    Son 16 Turu'nda , Yunan ekibi Olympiakos'u 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 2-0 öndeyken 39. dakikada rakibine kafa atarak kırmızı kart gören Aboubakar, galibiyeti zora sokmuştu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte golcü oyuncu, takım arkadaşlarını beklemeden, kulüpten bir yetkiliyle stadı terk etti. Aboubakar'ın kırmızı karttan dolayı oldukça üzgün olduğu gözlendi.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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