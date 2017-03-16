Aboubakar'dan Olympiakos'a 2 kafa!
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Olympiakos maçının 39. dakikasında topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile 1-1'in rövanşında karşılaşan Beşiktaş 39. dakikada 2-1 öndeyken 10 kişi kaldı!
Maçın ilk golünü atan Kamerunlu oyuncu, 39. dakikada orta sahada Olympiakoslu oyuncunun arkadan çekmesine sinirlenip rakibine kafa attı.
Orta hakemin görmediği pozisyonda sonrasında Olympiakos yedek kulübesi itiraz için ayaklanırken, yan hakem de pozisyonu Martin Oliver'a söylemesiyle kırmızı kart çıktı.
Oliver bu pozisyonda yardımcısının uyarısıyla Aboubakar'a kırmızı kart gösterdi. pic.twitter.com/ZvnWLkVFX2— Fotomaç (@fotomac) 16 Mart 2017
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:07
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
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