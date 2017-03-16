 Aboubakar'dan Olympiakos'a 2 kafa! – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Aboubakar'dan 'a 2 kafa!

    Aboubakar'dan Olympiakos'a 2 kafa!

    Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, maçının 39. dakikasında topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde ile 1-1'in rövanşında karşılaşan Beşiktaş 39. dakikada 2-1 öndeyken 10 kişi kaldı!

    Maçın ilk golünü atan Kamerunlu oyuncu, 39. dakikada orta sahada Olympiakoslu oyuncunun arkadan çekmesine sinirlenip rakibine kafa attı.

    Orta hakemin görmediği pozisyonda sonrasında Olympiakos yedek kulübesi itiraz için ayaklanırken, yan hakem de pozisyonu Martin Oliver'a söylemesiyle kırmızı kart çıktı.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:07
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