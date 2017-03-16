Aboubakar’dan 2 maçta 2 gol
Beşiktaş'ın Olympiakos ile yapacağı karşılaşmada en büyük kozu Aboubakar olacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde toplam 8 maça çıkan ve 5 gol atan Aboubakar, bu sezon Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarında en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Aboubakar bir sezonda Beşiktaş adına Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncu rekoru için 3 golü kaldı. 2014-15 sezonunda Demba Ba, Beşiktaş adına Avrupa kupalarında 8 gol atmıştı. Kamerunlu forvet, Avrupa kupalarında son 2 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:36
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