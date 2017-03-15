 Vasip Şahin'den, Fikret Orman'a ziyaret – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Vasip Şahin'den, Fikret Orman'a ziyaret

    Vasip Şahin'den, Fikret Orman'a ziyaret

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i Vodafone Arena’daki makamında ağırladı.

    İstanbul Valisi Vasip Şahin, siyah-beyazlıların Başkanı Fikret Orman'ı Vodafone Arena'daki makamında ziyaret etti. Ziyarette İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil de yer aldı.

    Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Fikret Orman, Vasip Şahin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:47
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