Vasip Şahin'den, Fikret Orman'a ziyaret
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i Vodafone Arena’daki makamında ağırladı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, siyah-beyazlıların Başkanı Fikret Orman'ı Vodafone Arena'daki makamında ziyaret etti. Ziyarette İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil de yer aldı.
Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Fikret Orman, Vasip Şahin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.
Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Fikret Orman, Vasip Şahin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Terim: Kalbim Beşiktaş’la
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12nümero Terim,Yıldırım,Demirören. üçünü birlikte ıssız bir adaya gönderirsek Türk futbolu kurtulur.
- Galatasaray, Monaco maçını unutmadı
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el pablo Monaco çoktaaan unuttu.. su an samp. liginde çeyrek final için oynicak geçen sezon gibi... biz hâla 15 sene önce alinmis TEK BIR basari ile
- ''En az 2 gol şart''
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KARTALİSCAAA SÜPERRR
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