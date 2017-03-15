 Terim: Kalbim Beşiktaş’la – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Terim: Kalbim ’la

    Terim: Kalbim Beşiktaş’la

    , İtalya’da yayınlanan röportajında yer alan ‘Umarım Avrupa Ligi’ni Roma kazanır’ sözlerinin çarpıtıldığını söyledi ve ekledi: İnşallah finali -Roma oynar.

    Türkiye Futbol Direktörü , İtalya basınına yaptığı iddia edilen açıklamalarla ilgili BJK TV'ye konuştu. La Gazzetta dello Sport'ta bir röportajında, 'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'nın şampiyon olmasını istediğini söylediği iddia edilen ve "Spalletti'yi seviyorum, Roma'nın da oyun tarzını beğeniyorum. Umarım UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırlar" sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen tecrübeli teknik direktör konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş seyircisi beni iyi tanır, duygularımı herkes iyi bilir. Orada arkadaşım Şenol var. Bu böyle olmasa dahi herhangi bir Türk takımı için böyle bir şey demem. Madem böyle bir şey oldu, umarım UEFA finalini Beşiktaş-Roma oynar! Ben söylesem, söyledim derim. Ama Roma için 'İtalya Ligi'nde şansı devam ediyor, umarım şampiyon olur' dileğimi söyledim.

    RAHATSIZLIĞIMI BELİRTTİM
    Beşiktaş'ın şansını ise her zaman dile getirdim. Gayet iyi, hatta müthiş gidiyor. İnşallah burada Olympiakos'u da eleyecektir. Umarım sonuna kadar da gider Beşiktaş. Maçtan iki gün önce de bunları belirtmek istedim. Rahat olsunlar. Perşembe kalbim Beşiktaş'la. Finale geldiğinde de alacağına eminim. Bunu can-ı gönülden diliyorum. Olympiakos maçına da gelmeyi düşünüyorum. 2-3 saatlik bir sohbet yemeğinden cımbızla kendilerine göre bir şey çıkartmışlar. Onlar da bundan rahatsız olmuşlar. Kendi rahatsızlığımı dile getirdim. Çok köklü bir gazete ama bu hatayı düzelteceklerdir. Bazen yanlış anlaşılmalar oluyor. Böyle bir şey yok. Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmek için de uğraşacağım."
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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