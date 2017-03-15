Terim: Kalbim Beşiktaş’la
Fatih Terim, İtalya’da yayınlanan röportajında yer alan ‘Umarım Avrupa Ligi’ni Roma kazanır’ sözlerinin çarpıtıldığını söyledi ve ekledi: İnşallah finali Beşiktaş-Roma oynar.
RAHATSIZLIĞIMI BELİRTTİM
Beşiktaş'ın şansını ise her zaman dile getirdim. Gayet iyi, hatta müthiş gidiyor. İnşallah burada Olympiakos'u da eleyecektir. Umarım sonuna kadar da gider Beşiktaş. Maçtan iki gün önce de bunları belirtmek istedim. Rahat olsunlar. Perşembe kalbim Beşiktaş'la. Finale geldiğinde de alacağına eminim. Bunu can-ı gönülden diliyorum. Olympiakos maçına da gelmeyi düşünüyorum. 2-3 saatlik bir sohbet yemeğinden cımbızla kendilerine göre bir şey çıkartmışlar. Onlar da bundan rahatsız olmuşlar. Kendi rahatsızlığımı dile getirdim. Çok köklü bir gazete ama bu hatayı düzelteceklerdir. Bazen yanlış anlaşılmalar oluyor. Böyle bir şey yok. Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmek için de uğraşacağım."
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
Terim: Kalbim Beşiktaş’la haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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