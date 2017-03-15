 Rövanşa İngiliz hakem – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Rövanşa İngiliz hakem

    Rövanşa İngiliz hakem
    son 16 turunda yarın ile arasında oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem yönetecek. Bugüne kadar 274 resmi maçta düdük çalan Oliver, pazartesi günü oynanan Chelsea-M. United maçındaki kararlarıyla çok sert eleştiriler almıştı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
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