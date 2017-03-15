Quaresma PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Querasma'nın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'la oynanan maçta cezalı olmasına rağmen akredite alanına girmesi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Portekizli futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesinden tedbirli olarak sevk edildiği kaydedildi.
Söz konusu maddede "Müsabakadan men cezası alan futbolcular, müsabaka isim listelerinde yer alamayacakları gibi akredite de edilemezler. Cezalı olmasına rağmen akredite alanlara giren futbolculara 5 bin liradan 60 bin liraya kadar para cezası verilir." ifadeleri yer alıyor.
TFF Hukuk Müşavirliği Fenerbahçe'yi de Aytemiz Alanyaspor'la, Trabzonspor'u da Akhisar Belediyespor'la oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ya sevk etti.
Ayrıca, hukuk müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantepspor'u, TFF 1. Lig'den Göztepe ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mehmet Sepil'i, Samsunspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve futbolcusu Osman Fırat'ı, Elazığspor, Adana Demirspor ve Şanlıurfasporlu futbolcu Artun Akçakın'ı da disiplin kuruluna gönderdi.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:22
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
Quaresma PFDK'ya sevk edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.