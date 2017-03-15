 Olympiakos, İstanbul'a geldi – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Olympiakos, İstanbul'a geldi

    Olympiakos, İstanbul'a geldi

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş'ın konuğu olacak Yunan ekibi Olympiakos bugün özel bir uçakla 13.00’de Atina’dan İstanbul’a geldi.

    Atatürk Havalimanı'da BJK'lı idareciler tarafından karşılanan Olympiakos kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacakları otele gitti.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:02
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