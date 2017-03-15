Olympiakos, İstanbul'a geldi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş'ın konuğu olacak Yunan ekibi Olympiakos bugün özel bir uçakla 13.00’de Atina’dan İstanbul’a geldi.
Atatürk Havalimanı'da BJK'lı idareciler tarafından karşılanan Olympiakos kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacakları otele gitti.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''En az 2 gol şart''
Toplam 2
Yorum
KARAKARTALLL NASIL OLACAK TALİSCA BABEL OLMAS KİMİ ALACAK HADİ TALİSCA YERİNE İNLER YADA NECİP CENKİN YERİNE ABU BABELİN YERİNE KİMİ ALACAK ARASIM ALICAK
- Galatasaray taraftarına izin çıktı
Toplam 4
Yorum
bu korku niye puan farkı kapandıkça yusuf yusuf oluyorsunuz. kardeşim realist olun.bjk de top oynamıyor. bşkşhr şampiyon bjk ikili averajla 2. gs 3 olur
- Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok!
Toplam 2
Yorum
mamo sende futbolcuysan bende messiyim. anca maçlarda dirsek at sen
Olympiakos, İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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