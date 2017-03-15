 Öğrencilerin Kartal aşkı! – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Öğrencilerin Kartal aşkı!

    Öğrencilerin Kartal aşkı!
    Marmaralı Kartallar Derneği'nin organize ettiği etkinlikle engelli öğrenciler, JK Müzesi'ni gezdiler. Öğrencilere, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de eşlik ederken, keyifli geçen ziyaretin sonunda öğrenciler, Ahmet Çebi ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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