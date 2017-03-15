 Jorge Jesus mu, asla! – Fotomaç – 15 Mart 2017
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HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
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    mu, asla!

    Jorge Jesus mu, asla!

    İkinci Başkan Çebi, Portekiz medyasında çıkan “, Jesus’la anlaştı” haberi için “İlgimiz bile olmadı, kesinlikle doğru değil” ifadesini kullandı.

    İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Portekiz basınının iddiası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Sancar'a konuşan Çebi, "Portekiz medyasında çıkan Sporting Lizbon'un teknik direktörü 'la anlaştığımız yönündeki iddia hiçbir şekilde doğru değil. İlgimiz bile olmadı, kesinlikle doğru değil" ifadesini kullanırken; Şenol Güneş'le sözleşme yenileme konusunda herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığı yönündeki konuyla ilgili de "Bu konuyu şimdi konuşmuyoruz, zamanı değil" yorumunu yaptı.

    ONLARDAN DAHA İYİYİZ
    Çebi, Olympiakos maçıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Onlardan daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Sonuçta maça çıktığınızda nasıl bir oyun oynadığınız ve nasıl bir performans gösterdiğiniz önemli. İnşallah Olympiakos'u eleyeceğiz. Bizim hedefimiz daha yukarısı. Hedefimiz Avrupa Ligi kupasını almak. Onun için Olympiakos'u elemek zorundayız. Umarım planlarımızı bozacak bir sonuç olmaz. Biz onlardan daha iyiyiz."
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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