Jorge Jesus mu, asla!
İkinci Başkan Çebi, Portekiz medyasında çıkan “Beşiktaş, Jesus’la anlaştı” haberi için “İlgimiz bile olmadı, kesinlikle doğru değil” ifadesini kullandı.
ONLARDAN DAHA İYİYİZ
Çebi, Olympiakos maçıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Onlardan daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Sonuçta maça çıktığınızda nasıl bir oyun oynadığınız ve nasıl bir performans gösterdiğiniz önemli. İnşallah Olympiakos'u eleyeceğiz. Bizim hedefimiz daha yukarısı. Hedefimiz Avrupa Ligi kupasını almak. Onun için Olympiakos'u elemek zorundayız. Umarım planlarımızı bozacak bir sonuç olmaz. Biz onlardan daha iyiyiz."
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
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